Ортис отказался драться за звание обязательного претендента для Усика

Луис Ортис (33-2, 28 КО) отказался от боя с Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) за звание обязательного претендента на титул IBF. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный обозреватель Дэн Рафаэль.

Per @SauerlandBros, Luis Ortiz rejected IBF final eliminator vs @Filip_Hrgovic. Next in rankings to be offered bout is @joeboxerparker, who has until Friday to decide. If he doesn't take it IBF continues down rankings. If you want to box for IBF title you have to go thru Hrgovic.