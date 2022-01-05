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Ортис отказался драться за звание обязательного претендента для Усика
Кубинец вышел из игры
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Луис Ортис (33-2, 28 КО) отказался от боя с Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) за звание обязательного претендента на титул IBF. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный обозреватель Дэн Рафаэль.
Per @SauerlandBros, Luis Ortiz rejected IBF final eliminator vs @Filip_Hrgovic. Next in rankings to be offered bout is @joeboxerparker, who has until Friday to decide. If he doesn't take it IBF continues down rankings. If you want to box for IBF title you have to go thru Hrgovic.— Dan Rafael (@DanRafael1) January 4, 2022
Вместо Ортиса Хргович в бою за статус обязательного претендента для украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) может встретиться с бывшим чемпионом WBO Джозефом Паркером.
Ранее Луис Ортис заявил, что хочет провести бой с Энди Руисом.
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