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Ортис отказался драться за звание обязательного претендента для Усика

Бокс
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Кубинец вышел из игры

Ортис отказался драться за звание обязательного претендента для Усика

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Луис Ортис (33-2, 28 КО) отказался от боя с Филипом Хрговичем (13-0, 11 KO) за звание обязательного претендента на титул IBF. Об этом в Твиттере сообщил авторитетный обозреватель Дэн Рафаэль.

Вместо Ортиса Хргович в бою за статус обязательного претендента для украинца Александра Усика (19-0, 13 КО) может встретиться с бывшим чемпионом WBO Джозефом Паркером.

Ранее Луис Ортис заявил, что хочет провести бой с Энди Руисом.

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В статье: Александр Усик Луис Ортис Филип Хргович
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