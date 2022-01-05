Лопес подтвердил уход из легкого веса

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Твиттере сообщил, что продолжит карьеру в первом полусреднем весе.

«Я снова стану абсолютным чемпионом мира, но уже в первом полусреднем весе», - написал американец.

I will become UNDISPUTED again but at Junior Welterweight! #TheTakeover https://t.co/N5cxjfUqu6 — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) January 5, 2022

Чтобы реализовать свою цель, Лопесу достаточно победить одного боксера – британца Джоша Тэйлора (18–0, 13 KO), которому принадлежат все титулы в весовой категории до 63,5 кг.

Теофимо Лопес в последнем бою единогласным решением судей сенсационно проиграл Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и потерял статус абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.