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Лопес подтвердил уход из легкого веса

Бокс
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Реванш с Ломаченко окончательно умер

Лопес подтвердил уход из легкого веса

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Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Твиттере сообщил, что продолжит карьеру в первом полусреднем весе.

«Я снова стану абсолютным чемпионом мира, но уже в первом полусреднем весе», - написал американец.

Чтобы реализовать свою цель, Лопесу достаточно победить одного боксера – британца Джоша Тэйлора (18–0, 13 KO), которому принадлежат все титулы в весовой категории до 63,5 кг.

Теофимо Лопес в последнем бою единогласным решением судей сенсационно проиграл Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и потерял статус абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Теофимо Лопес
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