Лопес подтвердил уход из легкого веса

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) в Твиттере сообщил, что продолжит карьеру в первом полусреднем весе.

«Я снова стану абсолютным чемпионом мира, но уже в первом полусреднем весе», - написал американец.

I will become UNDISPUTED again but at Junior Welterweight! #TheTakeover https://t.co/N5cxjfUqu6