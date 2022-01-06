  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усику дали совет, как побить Фьюри
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усику дали совет, как побить Фьюри

Бокс
(1 голосов)

Пока об этом бое говорить еще рано

Усику дали совет, как побить Фьюри

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший соперник чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Отто Валлин (22-1, 14 КО) высказался по поводу возможного боя британца с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Я думаю, очень важно бить Фьюри по корпусу, потому что он большой парень, и наносить удары по торсу проще, чем по голове. Я считаю, что Усику нужно спуститься к корпусу.

Ему необходимо пройти через джеб Фьюри. Усику нужно двигать верхней частью тела, а в этом он очень хорош, а также включить свои хорошие ноги. Необходимо приблизиться к Фьюри, воспользоваться углами и бить по корпусу», - сказал швед.

Тем не менее, Отто Валлин считает, что за счет большого преимущества в габаритах Тайсон Фьюри сумеет одолеть Александра Усика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Отто Валлин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...