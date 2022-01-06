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Усику дали совет, как побить Фьюри
Пока об этом бое говорить еще рано
фото - boxingscene.com
Бывший соперник чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Отто Валлин (22-1, 14 КО) высказался по поводу возможного боя британца с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я думаю, очень важно бить Фьюри по корпусу, потому что он большой парень, и наносить удары по торсу проще, чем по голове. Я считаю, что Усику нужно спуститься к корпусу.
Ему необходимо пройти через джеб Фьюри. Усику нужно двигать верхней частью тела, а в этом он очень хорош, а также включить свои хорошие ноги. Необходимо приблизиться к Фьюри, воспользоваться углами и бить по корпусу», - сказал швед.
Тем не менее, Отто Валлин считает, что за счет большого преимущества в габаритах Тайсон Фьюри сумеет одолеть Александра Усика.
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