Усику дали совет, как побить Фьюри

Бывший соперник чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Отто Валлин (22-1, 14 КО) высказался по поводу возможного боя британца с чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Я думаю, очень важно бить Фьюри по корпусу, потому что он большой парень, и наносить удары по торсу проще, чем по голове. Я считаю, что Усику нужно спуститься к корпусу.

Ему необходимо пройти через джеб Фьюри. Усику нужно двигать верхней частью тела, а в этом он очень хорош, а также включить свои хорошие ноги. Необходимо приблизиться к Фьюри, воспользоваться углами и бить по корпусу», - сказал швед.

Тем не менее, Отто Валлин считает, что за счет большого преимущества в габаритах Тайсон Фьюри сумеет одолеть Александра Усика.