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Усик и Ломаченко – в топ-10 лучших боксеров мира по версии WBN

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Звезды украинского бокса в элите

Усик и Ломаченко – в топ-10 лучших боксеров мира по версии WBN

фото - boxingscene.com

Новина українською

Авторитетный портал World Boxing News представил топ-50 лучших боксеров современности вне зависимости от весовой категории.

В десятке лидеров нашлось место двум украинцам – чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) и бывшему чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (16-2, 11 КО).

Топ-10 лучших боксеров мира по версии World Boxing News

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Александр Усик (Украина)

3. Тайсон Фьюри (Великобритания)

4. Наоя Иноуэ (Япония)

5. Эррол Спенс (США)

6. Теренс Кроуфорд (США)

7. Василий Ломаченко (Украина)

8. Джош Тейлор (Великобритания)

9. Нонито Донэйр (Филиппины)

10. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика)

Усик и Ломаченко стали единственными украинцами в рейтинге WBN.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Бокс
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