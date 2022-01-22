Майк Тайсон показал свое архивное фото

55-летний прославленный американский боксёр Майк Тайсон разместил новый пост на своей официальной странице в "Инстаграме", где высказался о любви к голубям.

"Я всегда любил голубей, с тех пор как был ребёнком. Ведь они учат состраданию", — подписал соответствующую фотографию Тайсон.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.