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Майк Тайсон показал свое архивное фото

Бокс
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Майк любил голубей

Майк Тайсон показал свое архивное фото

фото - talksport.com

Новина українською

55-летний прославленный американский боксёр Майк Тайсон разместил новый пост на своей официальной странице в "Инстаграме", где высказался о любви к голубям.

"Я всегда любил голубей, с тех пор как был ребёнком. Ведь они учат состраданию", — подписал соответствующую фотографию Тайсон.

Напомним, в ноябре 2020 года Тайсон провёл выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе, соотечественником Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

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В статье: Майк Тайсон
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