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Бетербиев проведет объединительный бой с чемпионом WBO
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По информации ESPN, чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (17-0, 17 КО) летом 2022 года в Нью-Йорке проведет бой с обладателем титула WBO Джо Смитом-младшим (28-3, 22 КО).
На официальном уровне бой будет объявлен после того, как стороны уладят финансовые вопрос с гонораром Смита, который хочет 1,8 миллиона долларов при предложении в 1,5 миллиона.
Бетербиев в последнем бою в декабре прошлого года нокаутировал обязательного претендента Маркуса Брауна.
Смит в январе в первой защите титула WBO техническим нокаутом одолела Стива Джеффрарда.
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