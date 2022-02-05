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Джойс дал советы Джошуа перед реваншем с Усиком

Бокс
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Джойс дал советы Джошуа перед реваншем с Усиком

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Джо Джойс (13-0; 12 КО) дал советы своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) перед реваншем против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) . Его слова цитирует Frank Warren's Queensberry Promotions:

"Я знаю, что Джошуа покажет что-нибудь другое. Энтони тренируется за кулисами, и он очень конкурентный боец, потому сделает все, что в его силах. Я предполагаю, что он прислушается к тому, что говорят, освоит новые техники и выйдет на поединок против Усика с новым геймпланом.

С другой стороны, Усик уже однажды победил его, поэтому Александр знает, на что он способен. Сразу после стартового гонга Усек точно знал, что ему нужно делать. Возможно, в реванше он будет более расслабленным и снова победит, но только от Джошуа зависит, вернет ли он свои пояса, вырвет ли их из рук Усика любой ценой. Чтобы сделать это, ему нужно закатить жесткое и неприятное сражение" – сказал он.

Напомним, ранее Камбосос бросил вызов Ломаченко.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Джо Джойс
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