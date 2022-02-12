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Промоутер Камбососа отказался от поединка с Хэйни
Хорошие новости для Ломаченко
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО) Лу Ди Белла заявил, что отклонил предложение Эдди Хирна, промоутера регулярного чемпиона по версии WBC Девина Хэйни (27-0; 15 КО) о бое между их подопечными. Его слова в своем Твиттер приводит Дэн Рафаэль:
"Единственное предложение от Эдди я получил в прошлую пятницу. Это было встречное предложение после его устного предложения, которое он сделал месяц назад, когда я предложил ему договор.
Я сразу же его отклонил, потому что оно было оскорбительным. Оно оказалось настолько неуместным, что нечего было обсуждать.
В прошлую пятницу Эдди повторил встречное предложение в письменном виде, но я ответил ему в письме, что оно не стоит обсуждения, пожелав им с Девином всего хорошего" – сказал он.
Напомним, что ранее Джойс
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