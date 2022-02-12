  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Камбососа отказался от поединка с Хэйни
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Камбососа отказался от поединка с Хэйни

Бокс
Обновлено
(2 голосов)

Хорошие новости для Ломаченко

Промоутер Камбососа отказался от поединка с Хэйни

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-0; 10 КО) Лу Ди Белла заявил, что отклонил предложение Эдди Хирна, промоутера регулярного чемпиона по версии WBC Девина Хэйни (27-0; 15 КО) о бое между их подопечными. Его слова в своем Твиттер приводит Дэн Рафаэль:

"Единственное предложение от Эдди я получил в прошлую пятницу. Это было встречное предложение после его устного предложения, которое он сделал месяц назад, когда я предложил ему договор.

Я сразу же его отклонил, потому что оно было оскорбительным. Оно оказалось настолько неуместным, что нечего было обсуждать.

В прошлую пятницу Эдди повторил встречное предложение в письменном виде, но я ответил ему в письме, что оно не стоит обсуждения, пожелав им с Девином всего хорошего" – сказал он.

Напомним, что ранее Джойс дал совет Джошуа перед реваншем с Усиком.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...