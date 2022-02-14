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Льюис рассказал, чем бы завершился его реванш с Виталием Кличко

Бокс
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Льюис рассказал, чем бы завершился его реванш с Виталием Кличко

фото - fightws.info

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Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис считает, что смог бы повторно разобраться с Виталием Кличко, которого в 2003 году победил только за счет травмы украинца.

«Кто бы победил в реванше с Кличко? Вполне уверен, что это был бы старина Льюис», - написал британец в Твиттере.

Стоит напомнить, что на момент остановки боя Льюис проигрывал Кличко единогласным решением судей.

От реванша легендарный британец отказался и завершил карьеру.

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В статье: Виталий Кличко Бокс Леннокс Льюис
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