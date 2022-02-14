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Льюис рассказал, чем бы завершился его реванш с Виталием Кличко
Другого ответа мы и не ждали
фото - fightws.info
Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис считает, что смог бы повторно разобраться с Виталием Кличко, которого в 2003 году победил только за счет травмы украинца.
«Кто бы победил в реванше с Кличко? Вполне уверен, что это был бы старина Льюис», - написал британец в Твиттере.
Who would have won a rematch ?#boxing pic.twitter.com/CfltsNjImb— Ciaran Gibbons????????????️ (@CiaranGibbons1) February 8, 2022
Стоит напомнить, что на момент остановки боя Льюис проигрывал Кличко единогласным решением судей.
От реванша легендарный британец отказался и завершил карьеру.
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