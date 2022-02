Льюис рассказал, чем бы завершился его реванш с Виталием Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис считает, что смог бы повторно разобраться с Виталием Кличко, которого в 2003 году победил только за счет травмы украинца.

«Кто бы победил в реванше с Кличко? Вполне уверен, что это был бы старина Льюис», - написал британец в Твиттере.

