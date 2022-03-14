Международная боксерская ассоциация возьмет на себя все затраты украинских спортсменов на ЧМ и ЧЕ

Международное боксерское сообщество организовало приезд украинских спортсменов на чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин до 22 лет в Хорватию.

"Мы находимся в постоянном контакте с украинской делегацией, DBV и другими членами боксерской семьи, чтобы убедиться, что у спортсменов есть возможность выступить на чемпионате EUBC до 22 лет. Как договорились на недавнем заседании совета директоров, IBA возьмет на себя все расходы, связанные с участием украинских спортсменов в международных чемпионатах. Безопасность и благополучие наших спортсменов остаются нашим главным приоритетом, и это отличный пример объединения боксерского сообщества", — сказал генеральный секретарь IBA Иштван Ковач.

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин 2022 года до 22 лет проходит в хорватском в Порече с 11 по 23 марта.