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Международная боксерская ассоциация возьмет на себя все затраты украинских спортсменов на ЧМ и ЧЕ
Весь мир с Украиной
Фото: ideasport.kharkov.ua
Международное боксерское сообщество организовало приезд украинских спортсменов на чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин до 22 лет в Хорватию.
"Мы находимся в постоянном контакте с украинской делегацией, DBV и другими членами боксерской семьи, чтобы убедиться, что у спортсменов есть возможность выступить на чемпионате EUBC до 22 лет. Как договорились на недавнем заседании совета директоров, IBA возьмет на себя все расходы, связанные с участием украинских спортсменов в международных чемпионатах. Безопасность и благополучие наших спортсменов остаются нашим главным приоритетом, и это отличный пример объединения боксерского сообщества", — сказал генеральный секретарь IBA Иштван Ковач.
Чемпионат Европы по боксу среди мужчин и женщин 2022 года до 22 лет проходит в хорватском в Порече с 11 по 23 марта.
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