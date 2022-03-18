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Джо Джойс может провести бой с Джошуа
Бой с Усиком провести не получится
фото - boxingscene.com
Боксер Джо Джойс рассказал, что его промоутеры отправили предложение Энтони Джошуа.
Напомним, что британец должен был провести бой с украинцем Александром Усиком, но он не может выехать из страны из-за войны, поэтому Энтони ищет другого оппонента.
Согласится ли Джошуа на бой пока неизвестно.
Также возможными его соперниками могут стать Деонтей Уайлдер или Отто Валлин.
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