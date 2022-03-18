Джо Джойс может провести бой с Джошуа

Боксер Джо Джойс рассказал, что его промоутеры отправили предложение Энтони Джошуа.

Напомним, что британец должен был провести бой с украинцем Александром Усиком, но он не может выехать из страны из-за войны, поэтому Энтони ищет другого оппонента.

Согласится ли Джошуа на бой пока неизвестно.

Также возможными его соперниками могут стать Деонтей Уайлдер или Отто Валлин.