Жена Усика: Моя ненависть к россии растет каждую секунду

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика Екатерина написала, что ненавидит россию.

"Моя ненависть к россии растет каждую секунду!!! Вы проклятый народ!!! Пусть вам все вернется в 100 раз! У вас у всех есть дети и они тоже ходят под Богом", - написала Екатерина Усик.