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Жена Усика: Моя ненависть к россии растет каждую секунду
Екатерина не сдерживает эмоций
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика Екатерина написала, что ненавидит россию.
"Моя ненависть к россии растет каждую секунду!!! Вы проклятый народ!!! Пусть вам все вернется в 100 раз! У вас у всех есть дети и они тоже ходят под Богом", - написала Екатерина Усик.
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