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Жена Усика: Моя ненависть к россии растет каждую секунду

Бокс
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Екатерина не сдерживает эмоций

Жена Усика: Моя ненависть к россии растет каждую секунду

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александра Усика Екатерина написала, что ненавидит россию.

"Моя ненависть к россии растет каждую секунду!!! Вы проклятый народ!!! Пусть вам все вернется в 100 раз! У вас у всех есть дети и они тоже ходят под Богом", - написала Екатерина Усик.

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В статье: Александр Усик
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