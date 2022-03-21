Эдди Хирн: Думаю, что бой Усик - Джошуа состоится

Промоутер Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал, что бой британца с Александром Усиком состоится:

"Эй Джей против Усика сейчас? Я думаю, что этот бой будет. Я действительно думаю, что этот бой состоится следующим и пройдет в июне".

Напомним, что Усику и Ломаченко могут разрешить покинуть Украину.