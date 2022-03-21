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Эдди Хирн: Думаю, что бой Усик - Джошуа состоится
Дата пока неизвестна
Промоутер Энтони Джошуа, Эдди Хирн, рассказал, что бой британца с Александром Усиком состоится:
"Эй Джей против Усика сейчас? Я думаю, что этот бой будет. Я действительно думаю, что этот бой состоится следующим и пройдет в июне".
Напомним, что Усику и Ломаченко могут разрешить покинуть Украину.
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