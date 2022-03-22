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Камбосос об отказе Ломаченко драться: Уважение, молюсь за тебя и твою страну
Украинский боксер защищает Украину в рядах теробороны
Фото: twitter.com/VasylLomachenko
Джордж Камбосос прокомментировал решение Василия Ломаченко отказаться от боя за титул абсолютного чемпиона в легком весе в своем твиттере. "Береги себя и как только я побью Девина, мы организуем этот бой между двумя настоящими чемпионами", – написал австралиец.
Nothing but respect ???? pic.twitter.com/evFHwqWTMv— ESPN Ringside (@ESPNRingside) March 21, 2022
"Я уважаю твое решение, понимаю и молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя и как только я побью Девина, мы организуем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", – написал в своем твиттере Джордж.
Ранее стало известно, что боксерам предложили провести бой, но Василий отказался решив остаться в Украине. Сообщается, что Ломаченко была бы предоставлена возможность беспрепятственно покинуть страну.
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