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Камбосос об отказе Ломаченко драться: Уважение, молюсь за тебя и твою страну

Бокс
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Украинский боксер защищает Украину в рядах теробороны

Камбосос об отказе Ломаченко драться: Уважение, молюсь за тебя и твою страну

Фото: twitter.com/VasylLomachenko

Новина українською

Джордж Камбосос прокомментировал решение Василия Ломаченко отказаться от боя за титул абсолютного чемпиона в легком весе в своем твиттере. "Береги себя и как только я побью Девина, мы организуем этот бой между двумя настоящими чемпионами", – написал австралиец.

"Я уважаю твое решение, понимаю и молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, береги себя и как только я побью Девина, мы организуем этот бой между двумя настоящими чемпионами. Благослови тебя Бог", – написал в своем твиттере Джордж.

Ранее стало известно, что боксерам предложили провести бой, но Василий отказался решив остаться в Украине. Сообщается, что Ломаченко была бы предоставлена возможность беспрепятственно покинуть страну.

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В статье: Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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