Известна страна-лидер в вопросе проведения реванша Усика и Джошуа

Промоутер Александра Усика сообщил о переговорах по организации матча-реванша с Энтони Джошуа.

"Сейчас мы ведем переговоры с Саудовской Аравией. Конец июня — это дата, на которую мы смотрим. На бумаге ничего не подтверждено. Мы работаем над этим", - сказал Александр Красюк BBC Sport.

На сегодняшний день именно Саудовская Аравия считается фаворитом в переговорах, но существуют и другие кандидаты.

"Есть и другие варианты, но мы будем действовать поэтапно", — добавил промоутер украинского боксера.

Сложности проведения боя именно в Саудовской Аравии могут возникнуть из-за негативной реакции общественности.

Страну уже много раз обвиняли в стремлении "отбелить свою репутацию" громкими спортивными активностями на фоне ужасной ситуации с правами человека.

А вот для Джошуа это неплохой вариант - боксер уже проводил успешный реванш в Эр-Рияде в 2019-м году, когда победил Энди Руиса-младшего.