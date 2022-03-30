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Райан Гарсия: Я всегда преследую своего соперника, потому что это мой стиль
Райан готов к своему следующему бою
Райан Гарсия (21-0, 18 KO) рассказал, чего ожидает от боя с Эммануэлем Тагое (32-1-0, 15 KO).
"Я всегда преследую своего соперника, потому что это мой стиль. Также вы могли видеть, что контратакую всегда, когда предоставляется возможность. В прошлом бою, я впервые побывал в нокдауне и хорошо перенес его. Я ожидал, что быстро восстановлюсь и сделаю свою работу.
Я неплохо умею драться с более маленькими парнями. Тагое немного ниже ростом, ему нравится идти вперед и драться. Бойцы всегда пытаются оказывать на меня давление. Посмотрим, получится ли это у Эммануэля, потому что я очень хорошо знаю этого парня. Я буду сохранять спокойствие как хирург во время операции, а в нужный момент нокаутирую или сломаю его.
У меня неплохой тайминг и точность. Думаю, именно этим я отличаюсь от других бойцов. Мне стало намного легче наносить силовые удары, при этом я уже не так быстро устаю. Я стал намного лучше".
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