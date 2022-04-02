Камбосос рассказал, почему поединок с Ломаченко был в приоритете

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0; 10 КО) рассказал, почему поединок с украинцем Василием Ломаченко (16-2; 11 КО) был для него в приоритете. Его слова цитирует FightHype:

"Ломаченко и Хейни всегда были моей целью. Я всегда говорил, что моим соперником будет Хейни или Ломаченко.

Бизнес – это бизнес ничего личного. Я никому не предпочитал другого. С обоими соперниками я подрался бы за один вечер, если бы мог.

Просто в поединке с Ломаченко было больше смысла, учитывая соглашение с ESPN, соглашение с Лу Ди Беллой и его запросы.

Я упорно работал в течение десяти лет, выбрал трудный путь, путешествуя по всему миру. Я мало зарабатывал, вообще не зарабатывал, терял деньги, чтобы забраться на вершину бокса.

Я избил лучшего бойца в дивизионе, забрал титулы в его родном городе, поэтому заслуживаю озвучивания своих запросов и могу сделать это по-своему" – сказал он.