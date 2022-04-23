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Ленокс Льюис: Будет грустно, если Фьюри не подерется с Усиком

Бокс
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Комментарий легенды

Ленокс Льюис: Будет грустно, если Фьюри не подерется с Усиком

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Ленокс Льюис рассказал, что хотел бы увидеть поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1; 22 КО). Его слова цитирует The Independent:

"Давайте посмотрим на ребят, которые есть в тяжелом весе. Может Фьюри их победить? Возможно, может. Сейчас он топовый супертяжеловес в мире. Хочет ли он их избить? Это действительно зависит от этого. Я слышал, как Фьюри говорил, что желает завершить карьеру. Я не знаю, по-настоящему говорит это Фьюри или нет, но будет грустно, если он не подерется с Усиком.

Я не знал, состоится ли когда-нибудь мой поединок с Майком Тайсоном, но я знал, что хотел этого. Дело в том, что я не хотел, чтобы кто-нибудь говорил: "Тайсон бы тебя избил". Теперь люди не могут этого сказать. Им приходится говорить: "Ты самый лучший, ты избил Тайсона" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри рассказал, что завершит карьеру после боя с Уайтом.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Леннокс Льюис
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