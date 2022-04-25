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Тайсон Фьюри: Я считаю, что Уайлдер всё ещё второй лучший тяжеловес в мире

Бокс
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На первое место "Цыганский король" поставил себя

Тайсон Фьюри: Я считаю, что Уайлдер всё ещё второй лучший тяжеловес в мире

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский боксёр Тайсон Фьюри высказал мнение по поводу американца Деонтея Уайлдера.

"Хотя Деонтей провёл десять защит титула, больше, чем кто-либо другой, он не получает заслуженных похвал. Он сравнялся с рекордом Мохаммеда Али по количеству защит, побил рекорд Виталия Кличко, и я считаю, что он всё ещё второй лучший тяжеловес в мире. Я верю, что он нокаутирует всех, кроме меня", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне Фьюри встречался с Диллианом Уайтом. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.

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