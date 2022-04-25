  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сауль Альварес: Сейчас я хочу выступать еще 5-7 лет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сауль Альварес: Сейчас я хочу выступать еще 5-7 лет

Бокс
(1 голосов)

О завершении карьеры он не думает

Сауль Альварес: Сейчас я хочу выступать еще 5-7 лет

фото - boxingscene.com

Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) в интервью TMZ Sports рассказал, что в ближайшее время не будет уходить из бокса.

"Я надеюсь, что еще долго буду драться, потому что я буду скучать по боксу, когда завершу карьеру. Сейчас я хочу выступать еще 5-7 лет. Не знаю сколько.

Мне нравится боксировать. Я люблю вызовы. Я люблю этот адреналин. Мне необходимо добиться всего, чтобы войти в исторические книги о боксе. Поэтому я здесь и я люблю то, что делаю.

Когда вы видели, чтобы лучший боец поднимался и спускался в весе, побеждая всех чемпионов? Я думаю, никто этого не делал, и я постараюсь сделать все, что могу, ради бокса, себя и своего наследия".

Читайте такжеТайсон Фьюри: Я считаю, что Уайлдер всё ещё второй лучший тяжеловес в мире
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сауль Альварес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...