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Сауль Альварес: Сейчас я хочу выступать еще 5-7 лет
О завершении карьеры он не думает
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) в интервью TMZ Sports рассказал, что в ближайшее время не будет уходить из бокса.
"Я надеюсь, что еще долго буду драться, потому что я буду скучать по боксу, когда завершу карьеру. Сейчас я хочу выступать еще 5-7 лет. Не знаю сколько.
Мне нравится боксировать. Я люблю вызовы. Я люблю этот адреналин. Мне необходимо добиться всего, чтобы войти в исторические книги о боксе. Поэтому я здесь и я люблю то, что делаю.
Когда вы видели, чтобы лучший боец поднимался и спускался в весе, побеждая всех чемпионов? Я думаю, никто этого не делал, и я постараюсь сделать все, что могу, ради бокса, себя и своего наследия".
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