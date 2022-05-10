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Пакьяо может возобновить карьеру
Филиппинцу нужны деньги
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться в ринг, пишет WBN.
Боксер проиграл президентскую гонку на Филиппинах Фердинанду Маркосу-младшему.
По информации источника, президентская гонка здорово истощила финансовые ресурсы Пакьяо, что может вынудить филиппинца вскоре вернуться на ринг.
В середине августа Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу, а затем "Пак-Мэн" официально объявил о завершении карьеры.
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Источник:XSport.ua
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