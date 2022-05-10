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Пакьяо может возобновить карьеру

Бокс
Обновлено
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Филиппинцу нужны деньги

Пакьяо может возобновить карьеру

Новина українською

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться в ринг, пишет WBN.

Боксер проиграл президентскую гонку на Филиппинах Фердинанду Маркосу-младшему.

По информации источника, президентская гонка здорово истощила финансовые ресурсы Пакьяо, что может вынудить филиппинца вскоре вернуться на ринг.

В середине августа Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу, а затем "Пак-Мэн" официально объявил о завершении карьеры.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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Источник:
XSport.ua

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