Пакьяо может возобновить карьеру

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может вернуться в ринг, пишет WBN.

Боксер проиграл президентскую гонку на Филиппинах Фердинанду Маркосу-младшему.

По информации источника, президентская гонка здорово истощила финансовые ресурсы Пакьяо, что может вынудить филиппинца вскоре вернуться на ринг.

В середине августа Мэнни Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу, а затем "Пак-Мэн" официально объявил о завершении карьеры.