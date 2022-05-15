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Самое милое фото, которое вы видели: Супруги Усик в постели

Бокс
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Это не то, что вы подумали

Самое милое фото, которое вы видели: Супруги Усик в постели

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик сегодня, 15 мая, празднует свой день рождения. Праздничное фото вместе со своим мужем она разместила на своей официальной странице в Instagram.

Самое милое фото, которое вы видели: Супруги Усик в постели - изображение 1Самое милое фото, которое вы видели: Супруги Усик в постели - изображение 2

Напомним, ранее Виталий Кличко поздравил Украину с победой на Евровидении.

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В статье: Александр Усик
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