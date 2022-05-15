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Самое милое фото, которое вы видели: Супруги Усик в постели
Это не то, что вы подумали
Getty Images / Global Images Ukraine
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик сегодня, 15 мая, празднует свой день рождения. Праздничное фото вместе со своим мужем она разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Виталий Кличко
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