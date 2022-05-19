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Красюк: Усик будет драться за всю Украину, за весь демократический мир
Бой должен состояться в конце июля
фото - ringside24.com
Промоутер Александра Усика Александр Красюк, уверен, что боксер благодаря бою с Энтони Джошуа поможет Украине.
"Усик не мог упустить свой шанс. Нельзя упустить эксклюзивную возможность рассказать всему миру о ситуации в Украине. Александр понимает, что весь боксерский мир будет смотреть на его бой против Джошуа. Усик будет биться не за себя, не за славу или личные достижения".
"Он будет драться за всю Украину, за весь демократический мир", – считает Красюк.
Напомним, бой должен состояться в конце июля.
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