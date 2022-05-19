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Эдди Хирн: Мы все понимаем, что никуда Фьюри не уходит
Осталось подождать, когда это скажет сам боксер
Промоутер Эдди Хирн считает, что Тайсон Фьюри не завершит карьеру и будет ждать сражения с Усиком или Джошуа.
"Мы все понимаем, что никуда Фьюри не уходит. Он не сделает титул вакантным. Думаю, и мы все надеемся, что он собирается сразиться с победителем боя Усик - Джошуа за все пояса супертяжелого веса. Это будет невероятный для всех поединок", – сказал Хирн.
Напомним, что сейчас в активе Фьюри пояс WBC.
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