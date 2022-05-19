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Эдди Хирн: Мы все понимаем, что никуда Фьюри не уходит

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Эдди Хирн: Мы все понимаем, что никуда Фьюри не уходит

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Промоутер Эдди Хирн считает, что Тайсон Фьюри не завершит карьеру и будет ждать сражения с Усиком или Джошуа.

"Мы все понимаем, что никуда Фьюри не уходит. Он не сделает титул вакантным. Думаю, и мы все надеемся, что он собирается сразиться с победителем боя Усик - Джошуа за все пояса супертяжелого веса. Это будет невероятный для всех поединок", – сказал Хирн.

Напомним, что сейчас в активе Фьюри пояс WBC.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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