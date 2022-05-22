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Мейвезер провел 8-раундовый поединок против Мура. Видео

Бокс
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Флойд уже не тот

Мейвезер провел 8-раундовый поединок против Мура. Видео

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Флойд Мейвезер провел выставочный поединок в Абу-Даби. Его соперником стал бывший спарринг-партнер Дон Мур.

Бой прошел все отведенные 8 раундов, а по их итогу победитель не был объявлен. Это уже третий выставочный поединок в карьере американца.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал о плане на бой против Усика.

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В статье: Флойд Мейвезер
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