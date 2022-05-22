Мейвезер провел 8-раундовый поединок против Мура. Видео

Легенда мирового бокса Флойд Мейвезер провел выставочный поединок в Абу-Даби. Его соперником стал бывший спарринг-партнер Дон Мур.

Бой прошел все отведенные 8 раундов, а по их итогу победитель не был объявлен. Это уже третий выставочный поединок в карьере американца.