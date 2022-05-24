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Промоутер Усика уверен, что Фьюри не завершит карьеру

Бокс
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Официального заявления пока не было

Промоутер Усика уверен, что Фьюри не завершит карьеру

фото - ringside24.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО), рассказал XSPORT о решении обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 КО) карьеры.

"Поскольку Александр является человеком мудрым, он никак не отреагировал. Он правильно сделал, потому что по самой свежей информации от Фьюри, после поединка Джошуа – Усик 2 он примет окончательное решение относительно своего будущего.

Конечно, весь мир хочет увидеть поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, где на кону будут четыре титула. Такого в истории еще не было. Это должны быть звезды мирового масштаба о которых мы говорим. Результат поединка Джощуа – Усик определит второго участника наряду с Тайсоном Фьюри. Но я на 90% уверен, что Фьюри не уйдет на пенсию и будет сражаться за абсолютного чемпиона мира".

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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