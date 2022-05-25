Майк Тайсон проиграл в армрестлинге

Легенда бокса, бывший абсолютный чемпион хэвивейта из США Майк Тайсон принял участие в дружеском матче по армрестлингу с рэпером The Game. Судя по видео, Тайсон был настроен на победу, прилагал для неё всамделишные усилия, но всё равно не смог справиться с музыкантом.