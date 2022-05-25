  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон проиграл в армрестлинге
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон проиграл в армрестлинге

Бокс
(1 голосов)

Боксеру помешала сигарета

Майк Тайсон проиграл в армрестлинге

фото - talksport.com

Новина українською

Легенда бокса, бывший абсолютный чемпион хэвивейта из США Майк Тайсон принял участие в дружеском матче по армрестлингу с рэпером The Game. Судя по видео, Тайсон был настроен на победу, прилагал для неё всамделишные усилия, но всё равно не смог справиться с музыкантом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде