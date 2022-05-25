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Майк Тайсон проиграл в армрестлинге
Боксеру помешала сигарета
фото - talksport.com
Легенда бокса, бывший абсолютный чемпион хэвивейта из США Майк Тайсон принял участие в дружеском матче по армрестлингу с рэпером The Game. Судя по видео, Тайсон был настроен на победу, прилагал для неё всамделишные усилия, но всё равно не смог справиться с музыкантом.
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