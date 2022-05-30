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Джервонта Дэвис может провести бой с непобежденным Мичелом Ривером
Джервонта готов спуститься в легкий вес
фото - boxingscene.com
Легковаговик Мичел Ривера (23-0, 14 КО) рассказал, что его следующим соперником может стать чемпион WBA World в легком весе Джервонта Девис (27-0, 25 КО).
В интервью подкасту Broadway Joel он подчеркнул, что бой с Дэвисом ему пообещали в WBA.
Напомним, что Джервонта недавно осуществил обязательную защиту титула, нокаутировав Роландо Ромеро в 6-м раунде.
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