Джервонта Дэвис может провести бой с непобежденным Мичелом Ривером

Легковаговик Мичел Ривера (23-0, 14 КО) рассказал, что его следующим соперником может стать чемпион WBA World в легком весе Джервонта Девис (27-0, 25 КО).

В интервью подкасту Broadway Joel он подчеркнул, что бой с Дэвисом ему пообещали в WBA.

Напомним, что Джервонта недавно осуществил обязательную защиту титула, нокаутировав Роландо Ромеро в 6-м раунде.