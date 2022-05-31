Владислав Сиренко выставил на аукцион пояс чемпиона WBC Asia

Украинский боксер сверхтяжелого веса Владислав Сиренко (19-0, 16 КО) продает на благотворительном аукционе свой пояс чемпиона WBC Asia.

Все средства, заработанные на аукционе, пойдут на помощь Вячеславу Ялову. Мать парня скончалась на его руках от травм, полученных в результате взрыва снаряда. Теперь он самостоятельно заботится о 4 младших братиках и сестричках.

Аукцион продлится до 7 июня. Стартовая стоимость лота – 50 000 гривен.