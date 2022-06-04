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Камбосос со второй попытки уложился в лимит веса, Хэйни прошел процедуру без проблем

Бокс
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Нас ожидает хорошее сражение

Камбосос со второй попытки уложился в лимит веса, Хэйни прошел процедуру без проблем

DAZN

UA-Футбол
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5 июня в Мельбурне (Австралия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) и претендента на титулы американца Девина Хэйни (27-0, 15 КО).

Перед боем оба спортсмена прошли официальную церемонию взвешивания. Действующий обладатель титулов не смог с первой попытки взять вес, превысив лимит на 0,36 фунта (135,36 фунтов). Через два часа Джордж исправил ситуацию и смог уложиться в лимит.

Результаты взвешивания:

Джордж Камбосос – 60,78 кг (134,6 фунта)

Девин Хэйни – 61,23 кг (135 фунта)

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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