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Шелестюк анонсировал свой следующий поединок
Соперник пока не известен
Украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1; 13 КО) рассказал о приблизительной дате своего следующего поединка. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.
"Надеюсь, что следующий бой состоится в августе.
Может быть, это будет реванш. Если они хорошо заплатят. Легкая работа" – написал он.
Отметим, что единственное сражение, в котором украинцу не удалось одержать победу стал поединок против венесуэльца Габриэля Маэстре. Он завершился вничью.
Напомним, что ранее Эдди Хирн
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