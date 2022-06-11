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Шелестюк анонсировал свой следующий поединок

Бокс
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Шелестюк анонсировал свой следующий поединок

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1; 13 КО) рассказал о приблизительной дате своего следующего поединка. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Надеюсь, что следующий бой состоится в августе.

Может быть, это будет реванш. Если они хорошо заплатят. Легкая работа" – написал он.

Отметим, что единственное сражение, в котором украинцу не удалось одержать победу стал поединок против венесуэльца Габриэля Маэстре. Он завершился вничью.

Напомним, что ранее Эдди Хирн анонсировал бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Тарас Шелестюк
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