Шелестюк анонсировал свой следующий поединок

Украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1; 13 КО) рассказал о приблизительной дате своего следующего поединка. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Надеюсь, что следующий бой состоится в августе.

Может быть, это будет реванш. Если они хорошо заплатят. Легкая работа" – написал он.

Отметим, что единственное сражение, в котором украинцу не удалось одержать победу стал поединок против венесуэльца Габриэля Маэстре. Он завершился вничью.