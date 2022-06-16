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Тайсон Фьюри готов провести бой с Усиком или Джошуа за 500 миллионов долларов

Бокс
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Тайсон Фьюри готов провести бой с Усиком или Джошуа за 500 миллионов долларов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) готов провести бой с победителем реванша за все остальные титулы дивизиона между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Фьюри назвал сумму, за которую он готов выйти в ринг:

"Поймите, что когда Усик поколотит Джошуа в реванше, то останется только один мужик, который сможет постоять за честь британского флага. И этого мужика зовут Тайсон Фьюри. Я могу решить любые проблемы. Только один звонок — и я на месте. Но помните о цене — такая услуга будет вам стоить 500 миллионов долларов США".

Фьюри ранее заявил о завершении карьеры,

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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