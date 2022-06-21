Первая встреча Усика и Джошуа после боя. Видео трансляция пресс-конференции боксеров

Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа впервые сегодня смогут встретиться с глазу на глаз на камеры после первого поединка, который завершился в пользу украинского боксера. В городе Джидда в Саудовской Аравии состоится пресс-конференция обоих боксеров, посвященная объявлению даты и места проведения матча-реванша. Начало мероприятия в 17.30.

Напомним, что объединительный поединок в тяжелом весе за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO Усик – Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде.