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Первая встреча Усика и Джошуа после боя. Видео трансляция пресс-конференции боксеров
Начало пресс-конференции в 17:30
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа впервые сегодня смогут встретиться с глазу на глаз на камеры после первого поединка, который завершился в пользу украинского боксера. В городе Джидда в Саудовской Аравии состоится пресс-конференция обоих боксеров, посвященная объявлению даты и места проведения матча-реванша. Начало мероприятия в 17.30.
Напомним, что объединительный поединок в тяжелом весе за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO Усик – Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде.
Ранее Тайсон Фьюри сообщил, что
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