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Первая встреча Усика и Джошуа после боя. Видео трансляция пресс-конференции боксеров

Бокс
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Начало пресс-конференции в 17:30

Первая встреча Усика и Джошуа после боя. Видео трансляция пресс-конференции боксеров

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа впервые сегодня смогут встретиться с глазу на глаз на камеры после первого поединка, который завершился в пользу украинского боксера. В городе Джидда в Саудовской Аравии состоится пресс-конференция обоих боксеров, посвященная объявлению даты и места проведения матча-реванша. Начало мероприятия в 17.30.

Напомним, что объединительный поединок в тяжелом весе за титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO Усик – Джошуа 2 состоится 20 августа в Джидде.

Ранее Тайсон Фьюри сообщил, что готов выйти на ринг после повторной победы Усика над Джошуа, но "такая услуга обойдется в 500 миллионов долларов США".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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