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Усик и Джошуа провели первую битву взглядов перед реваншем

Бокс
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До боя менее двух месяцев

Усик и Джошуа провели первую битву взглядов перед реваншем

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа в Саудовской Аравии провели первую битву взглядов накануне рематча за объединительный титул в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Напомним, что матч-реванш запланирован на 20 августа в Джидде. Сегодня соперники провели первую общую пресс-конференцию в городе, где состоится поединок.

Ранее мы сообщали, что бывшего "регионала" Продивуса отстранили от власти в ФБУ. В организации это называют рейдерским захватом.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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