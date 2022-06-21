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Усик и Джошуа провели первую битву взглядов перед реваншем
До боя менее двух месяцев
Скріншот з відео
Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа в Саудовской Аравии провели первую битву взглядов накануне рематча за объединительный титул в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Напомним, что матч-реванш запланирован на 20 августа в Джидде. Сегодня соперники провели первую общую пресс-конференцию в городе, где состоится поединок.
Ранее мы сообщали, что бывшего "регионала" Продивуса
???? FACE OFF ????????@usykaa vs @anthonyjoshua: The rematch!— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) June 21, 2022
???? Unified World Heavyweight Titles
????️ Aug 20#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/spImJF4aEz
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