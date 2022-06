Усик и Джошуа провели первую битву взглядов перед реваншем

Украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа в Саудовской Аравии провели первую битву взглядов накануне рематча за объединительный титул в тяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Напомним, что матч-реванш запланирован на 20 августа в Джидде. Сегодня соперники провели первую общую пресс-конференцию в городе, где состоится поединок.

