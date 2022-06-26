Уайлдер заявил, что думает о возвращении на ринг

Американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал, что задумывается о возвращении на ринг. Свой крайний бой спортсмен провел в октябре 2021 года и проиграл нокаутом в 11 раунде британскому чемпиону мира Тайсону Фьюри. Слова Уайлдера цитирует BoxingNews24:

"Я однозначно задумываюсь о возвращении. Мы стараемся разобраться с этим и все расставить по местам. Я ощущаю, что это может стать перезапуском моей карьеры. Дело не в финансах, ведь в таком случае мне никогда в жизни не пришлось бы возвращаться в бокс.

Я делаю много вещей вне ринга и наслаждаюсь этим. Раньше мне было некогда порадоваться с моей семьей, моими бизнес-проектами и инвестициями, посвятить себя другим хобби и увлечениям.

На этом этапе я отдал себя другим увлечениям, которыми хотел заниматься. Я очень наслаждаюсь своей жизнью. Я горд быть королем и делать королевские вещи.

Когда есть такой сильный, откровенный боксер супертяжелого веса, как я, бокс прекрасен. Когда есть увлекательный боец ​​– бокс процветает. Сегодня люди наблюдают за этим.

Когда такого боксера нет, все начинает угасать. Со мной связались люди и сказали: "Супертяжелый вес уже не тот. Нам необходимо возвращение нашего чемпиона. Без него бокс скучный" – сказал он.