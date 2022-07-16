  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри рассказал об экстремальных условиях подготовки к бою с Уайлдером
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри рассказал об экстремальных условиях подготовки к бою с Уайлдером

Бокс
(2 голосов)

Так могут только настоящие чемпионы

Фьюри рассказал об экстремальных условиях подготовки к бою с Уайлдером

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) рассказал, как готовился к третьему бою против американца Деонтея Уайлдера (42-2-1; 41 КО). Его слова цитирует TalkSport:

"Я был в тренировочном лагере перед третьим сражением с Уайлдером. Вдруг, бац, вся команда заболела ковидом в июле. Поэтому мы возвращаемся домой, к тому времени Пэрис беременна нашим шестым ребенком.

У моей дочери была редкая болезнь сердца, когда она родилась. Ее сердце было невозможно замедлить от быстрого биения. Я не знал, как это серьезно. Тренировался, а потом спал на полу в больнице.

И тогда я позвонил по телефону Дэвиду Прайсу. Спрашиваю его: "Прайси, где ты? Готов бегать?" Он говорит: "Да, я здесь живу за углом". Он пришел бегать. Никогда не забуду ему этого – это был для меня самый худший момент в жизни из-за дочери, а Дэвид пришел побегать со мной. Большое уважение к нему.

Я тогда не тренировался, неправильно питался, постоянно находился в больнице. Как-то бежал с папой, я не мог пробежать полмили. Как только переболел ковидом, моя грудь убивала меня, она горела, едва мог дышать.

Потом мне звонит по телефону Пэрис, когда я на тренировке. Говорит в истерике: "Где ты? Ребенок умер". Я был в трех милях от больницы, сразу бросился туда. Пока вернулся, ребенка реанимировали. Подумал: "Если этот ребенок выживет, я просто уеду в США и уничтожу Уайлдера".

Бой за чемпиона мира с тремя неделями тренировок? Без проблем. Показал на весах 126 кг. Меня спросили: "Как прошел тренировочный лагерь?" Я сказал: "Фантастика, в жизни лучшего не было". Вышел в ринг и подумал: "Ты или я, урод. Давай устроим войну".

Не знаю, откуда я взял выносливость и энергию после трех недель тренировок. Но я вышел и нокаутировал Уайлдера" – сказал чемпион мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде