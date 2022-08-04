  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Редкач анонсировал возвращение в ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Редкач анонсировал возвращение в ринг

Бокс
(1 голосов)

Ждем

Редкач анонсировал возвращение в ринг

Новина українською

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) анонсировал возвращение в ринг.

"Я очень рад объявить, что вскоре вернусь, мои тренеры помогут мне вернуться на вершину", – написал Редкач.

Напомним, что Редкач последний бой провел в апреле 2021-го, тогда он техническим нокаутом проиграл Реджису Прогрейс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Редкач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде