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Редкач анонсировал возвращение в ринг
Ждем
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) анонсировал возвращение в ринг.
"Я очень рад объявить, что вскоре вернусь, мои тренеры помогут мне вернуться на вершину", – написал Редкач.
Напомним, что Редкач последний бой провел в апреле 2021-го, тогда он техническим нокаутом проиграл Реджису Прогрейс.
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