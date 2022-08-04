Редкач анонсировал возвращение в ринг

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) анонсировал возвращение в ринг.

"Я очень рад объявить, что вскоре вернусь, мои тренеры помогут мне вернуться на вершину", – написал Редкач.

Напомним, что Редкач последний бой провел в апреле 2021-го, тогда он техническим нокаутом проиграл Реджису Прогрейс.