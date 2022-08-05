Тренер Чисоры: Усик может адаптироваться к любому стилю и ситуации

Дэйв Колдуэлл, тренер Дерека Чисоры, высказался о реванше между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Первый бой получился хорошим, но я считаю, что Усик был удивлен, насколько все оказалось легко. По-моему, Джошуа только то и делал, что думал.

Усик может адаптироваться к любому стилю и ситуации. Он выходит и делает то, что, как ему кажется, должно сделать. У него все хорошо в плане психологии и интеллекта, поэтому никто не знает, что он будет делать.

Усик может оказывать на тебя давление или сражаться на задней ноге, используя углы. Это его выбор", - сказал Колдуэлл в интервью ютуб-канала SecondsOut.