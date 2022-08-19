"Усик слишком хорош для Джошуа, Энтони рискует всей карьерой". Что пишут СМИ перед боем

В ночь с 20 на 21 августа в саудовской Джедде пройдет бой-реванш украинского боксера Александра Усика против британца Энтони Джошуа. Как известно, в первом противостоянии украинец расправился с соперником, победив единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO, и IBO.

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С тех пор прошел почти год, а жизни обоих боксеров пошли совершенно разными путями. Усик, как и все украинцы, пережил полномасштабное вторжение России на территорию своей страны, вступил в ТерОборону , наблюдал разруху в своем доме после того, как туда вторглись солдаты РФ . Джошуа же тихо готовился вернуть утраченные пояса.

Для Александра воскресный бой – попытка поддержать сограждан, морально помочь воинам, отстаивающим Украину на фронте, защитить свои пояса. Для Энтони же ставки таковы: величие или забвение; потенциальное попадание в пантеон бокса или возможное завершение карьеры.

Именно об этом в превью боя для издания BBC и говорит экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч:

"Если Энтони Джошуа проиграет свой матч-реванш Александру Усику, и это будет тяжелое поражение — потеря очков или тяжелый нокаут — это может стать концом для британца. Я просто не вижу, что он может сделать после двух поражений подряд. Если Усик сможет наносить удары с той же силой и точностью, что и в прошлый раз, я не думаю, что Джошуа услышит последний звонок. Джошуа должен войти в ринг с настроем "все или ничего". Это искусство кулачного боя, но это все равно драка. Суть в том, что вы должны стать агрессивными, засучить рукава и замараться, дабы получить желаемый результат".

Коллеги Фроча по BBC, Кал Сайяд и Марк Гэтфорд, в своем материале отмечают важность предстоящего боя для рядовых граждан Украины, цитируя слова самого Усика:

"Мы должны идти вперед, быть сильными и продолжать двигаться. Этот бой очень важен. Народ Украины должен чувствовать гордость. Чтобы стать счастливым".

OLEKSANDR USYK to be VICTORIOUS over Joshua GLORY FOR UKRAINE ???????????????????????? pic.twitter.com/P6y1QMvO4v — Peter Cooper (@PeterCo41020343) August 17, 2022

Ранее во многих британских изданиях писали о том, что в случае поражения Энтони может завершить карьеру, однако сам Джошуа на пресс-конференции опроверг эти слухи:

"В конце концов, от меня зависит, а не от кого-либо еще, что я буду делать со своей карьерой. Я не обязан этого делать [драться]. Почему я это делаю? Потому что это все, что я знаю. Это уже мой 12-й подряд бой за титул чемпиона мира. Я участвовал в боях за титул чемпиона мира 12 раз подряд. Так бывает — если вы боретесь с людьми на мировом уровне, вы встречаетесь с людьми мирового уровня. Я не борюсь с людьми, которые не достойны этого".

Журналист The Guardian Сачин Накрани вторит мотиву о том, что предстоящий бой является потенциально ключевым в карьере британца:

"Некоторые представители спорта, в том числе бывшие чемпионы мира Карл Фроч и Келл Брук, предполагают, что поражение не только вероятно для Джошуа, но также оставит ему немного вариантов для продолжения профессиональной карьеры".

Некоторые издания также выдвигают предположения о том, чего ожидать от предстоящего боя. Так, автор The Athletic Отто Уоллин объясняет, за счет чего, к примеру, Энтони Джошуа может победить:

"В бою он [Джошуа] должен быть более агрессивным. Он должен использовать то, в чем он хорош. Он очень сильный парень и большой панчер, так что он должен использовать это и быть более напористым: попытаться занять центр ринга и вытолкнуть Усика". "Я думаю, мы увидим, как оба парня немного повысят уровень противостояния, в сравнении с первым боем. Но в конечном счете Усик слишком хорош для Энтони. Он показал это в первом бою. Так что мне очень тяжело идти против Усика. Думаю, он снова выиграет решением судей".

Уоллину вторит еще один журналист The Guardian Дональд МакРей, предлагая наиболее подходящий подход для британского боксера:

"Все указывает на то, что Джошуа выберет гораздо более агрессивный подход и попытается использовать свои значительные физические преимущества, чтобы попытаться навредить и даже нокаутировать Усика. Ведь украинец — превосходный и более естественный боксер, с набором навыков, с которыми Джошуа никогда не сможет сравниться. В ответ на надвигающуюся угрозу Усик провел долгий и трудный тренировочный лагерь, укрепляя свое телосложение. Он победил Джошуа только в своем третьем поединке в супертяжелом весе, но, очевидно, с тех пор он набрал 15 килограммов мышц, готовясь к Энтони".

It’s fight week again!!!!!



Usyk Joshua 1 was live action from start to finish! Add Joshua losing all his belts and the war for Usyk, BIG DRAMA SHOW!



Let’s see if Robert Garcia has anything up his sleeve or not. #dazn#boxingnbbq#boxing pic.twitter.com/NLtCV5rSg0 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) August 14, 2022

Много о новом весе Усика говорил в интервью Sky Sports британский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон:

"Навредит ли стилю Усика тот факт, что он выглядит тяжелее? Я думаю, что да. В первом тяжелом весе он был безоговорочно лучшим, а в тяжелом весе он проходит через все трудности, пытаясь встать на ноги. Сейчас он еще более накачанный, будут ли у него такие же движение, плавность, скорость? Сможет ли он продержаться 12 раундов? Я никогда не видел, чтобы он дрался, боксировал таким тяжелым. Его движение и ловкость были его даром, так что теперь все изменилось, он может быть немного более прямым, он может бить сильнее. Естественно, Энтони Джошуа — более крупный парень из них двоих. Так что теперь Усик искусственно набрал этот вес, чтобы бросить вызов Джошуа, и похоже, что оба бойца хотят победить нокаутом".

Высокую вероятность преждевременного окончания боя также отмечает автор The Telegraph Гарет Дэвис:

"Джошуа выиграет, если применит свой план, будет давить в первых раундах, и сможет достичь победы в первых семи раундах. Если же Усик победит, то потому что будет сопротивляться этому раннему давлению, отвечать, и наберет больше очков или добьется поздней остановки времени между 7 и 11 раундами".

Как бы ни закончился предстоящий бой, главный хайлайт всего ивента уже все равно подарил нам Александр Усик. Просто послушайте это исполнение "Ой, у лузі червона калина".