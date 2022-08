"Усик слишком хорош для Джошуа, Энтони рискует всей карьерой". Что пишут СМИ перед боем

В ночь с 20 на 21 августа в саудовской Джедде пройдет бой-реванш украинского боксера Александра Усика против британца Энтони Джошуа. Как известно, в первом противостоянии украинец расправился с соперником, победив единогласным решением судей и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBA, IBF, WBO, и IBO.

С тех пор прошел почти год, а жизни обоих боксеров пошли совершенно разными путями. Усик, как и все украинцы, пережил полномасштабное вторжение России на территорию своей страны, вступил в ТерОборону , наблюдал разруху в своем доме после того, как туда вторглись солдаты РФ . Джошуа же тихо готовился вернуть утраченные пояса.

Для Александра воскресный бой – попытка поддержать сограждан, морально помочь воинам, отстаивающим Украину на фронте, защитить свои пояса. Для Энтони же ставки таковы: величие или забвение; потенциальное попадание в пантеон бокса или возможное завершение карьеры.

Именно об этом в превью боя для издания BBC и говорит экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч:

Коллеги Фроча по BBC, Кал Сайяд и Марк Гэтфорд, в своем материале отмечают важность предстоящего боя для рядовых граждан Украины, цитируя слова самого Усика:

Ранее во многих британских изданиях писали о том, что в случае поражения Энтони может завершить карьеру, однако сам Джошуа на пресс-конференции опроверг эти слухи:

Журналист The Guardian Сачин Накрани вторит мотиву о том, что предстоящий бой является потенциально ключевым в карьере британца:

Некоторые издания также выдвигают предположения о том, чего ожидать от предстоящего боя. Так, автор The Athletic Отто Уоллин объясняет, за счет чего, к примеру, Энтони Джошуа может победить:

Уоллину вторит еще один журналист The Guardian Дональд МакРей, предлагая наиболее подходящий подход для британского боксера:

It’s fight week again!!!!!



Usyk Joshua 1 was live action from start to finish! Add Joshua losing all his belts and the war for Usyk, BIG DRAMA SHOW!



Let’s see if Robert Garcia has anything up his sleeve or not. #dazn#boxingnbbq#boxing pic.twitter.com/NLtCV5rSg0