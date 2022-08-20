Боксер Лапин в шестой раз подряд избил соперника. Начался вечер бокса в Джедде

Украинский боксер Даниэль Лапин провел шестой бой в своей профессиональной карьере – и в шестой раз победил. На этот раз украинец избил словака Йозефа Юрко в рамках вечера бокса в саудовской Джедде.

Главным боем вечера на ивенте станет поединок украинского чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF Александра Усика против британца Энтони Джошуа.

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Ранее Лапин уже проводил бои в андеркарде боя Усика и Джошуа – в сентябре прошлого года в Лондоне. Тогда Даниэль избил поляка Павела Мартынюка. Рекорд Лапина составляет шесть боев – шесть побед – ноль поражений.

Весь андеркард боя Усик – Джошуа:

Филипп Гргович (Хорватия, 14-0-0) – Чжан Чжилей (Китай, 24-0-1)

Каллум Смит (Великобритания, 28-1-0) – Матье Бодерлик (Франция, 21-1-0)

Баду Джек (Швеция, 26-3-3) – Ричард Ривера (США, 21-0-0)

Рамла Али (Великобритания, 6-0-0) – Кристал Гарсия Нова (Доминиканская Республика, 10-2-0)

Эндрю Табити (США, 19-1-0) – Тайрон Спонг (Нидерланды, 14-0-0)

Даниэль Лапин (Украина, 5-0-0) – Йозеф Юрко (Словакия, 9-6-1)

Зияд Алмаайоуф (США, 0-0-0) – Хочет Алаторрре (Мексика, 0-1-0)