Боксер Лапин в шестой раз подряд избил соперника. Начался вечер бокса в Джедде

Украинский боксер Даниэль Лапин провел шестой бой в своей профессиональной карьере – и в шестой раз победил. На этот раз украинец избил словака Йозефа Юрко в рамках вечера бокса в саудовской Джедде.
Главным боем вечера на ивенте станет поединок украинского чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF Александра Усика против британца Энтони Джошуа.
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Ранее Лапин уже проводил бои в андеркарде боя Усика и Джошуа – в сентябре прошлого года в Лондоне. Тогда Даниэль избил поляка Павела Мартынюка. Рекорд Лапина составляет шесть боев – шесть побед – ноль поражений.
Весь андеркард боя Усик – Джошуа:
Филипп Гргович (Хорватия, 14-0-0) – Чжан Чжилей (Китай, 24-0-1)