Усик о путине: Он показывает, что сильный, но он слаб

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста о главе кремля путине. Слова нашего спортсмена цитирует Sky Sports Boxing:

– владимир путин любит хвастаться своим черным поясом по дзюдо, ходить с обнаженным торсом и строить мачо. Но ты самый крутой парень в мире. Как тебе вдохновлять людей?

– Хорошо вдохновлять людей. Он все это делает, показывает, что он силен, силен и красив.

На самом деле он не таков, это все обман. Он показывает, что он силен, но он слаб. путин показывает, какой он, но очень слабый, – сказал Усик.

Лучшие моменты Усик – Джошуа