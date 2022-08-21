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Усик о путине: Он показывает, что сильный, но он слаб
Вернее и не скажешь
Фото: CBS Sports
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) после
– владимир путин любит хвастаться своим черным поясом по дзюдо, ходить с обнаженным торсом и строить мачо. Но ты самый крутой парень в мире. Как тебе вдохновлять людей?
– Хорошо вдохновлять людей. Он все это делает, показывает, что он силен, силен и красив.
На самом деле он не таков, это все обман. Он показывает, что он силен, но он слаб. путин показывает, какой он, но очень слабый, – сказал Усик.
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