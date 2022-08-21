  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик о путине: Он показывает, что сильный, но он слаб
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик о путине: Он показывает, что сильный, но он слаб

Бокс
(1 голосов)

Вернее и не скажешь

Усик о путине: Он показывает, что сильный, но он слаб

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста о главе кремля путине. Слова нашего спортсмена цитирует Sky Sports Boxing:

– владимир путин любит хвастаться своим черным поясом по дзюдо, ходить с обнаженным торсом и строить мачо. Но ты самый крутой парень в мире. Как тебе вдохновлять людей?

– Хорошо вдохновлять людей. Он все это делает, показывает, что он силен, силен и красив.

На самом деле он не таков, это все обман. Он показывает, что он силен, но он слаб. путин показывает, какой он, но очень слабый, – сказал Усик.

Лучшие моменты Усик – Джошуа

Британец выбросил пояса после боя

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде