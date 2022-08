Джошуа заплакал на пресс-конференции после боя с Усиком. Видео

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) в главном событии боксерского вечера в Джидде (Саудовская Аравия) дал реванш и победил британца Энтони Джошуа (24-3 ;22 КО).

Лучшие моменты боя

Статистика поединка

После поединка на пресс-конференции Джошуа заплакал, сказав, что его сердце разбито и он разочарован от поражения.

