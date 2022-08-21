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Джошуа заплакал на пресс-конференции после боя с Усиком. Видео
У тебя все получится, друг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) в главном событии боксерского вечера в Джидде (Саудовская Аравия)
После поединка на пресс-конференции Джошуа заплакал, сказав, что его сердце разбито и он разочарован от поражения.
Anthony Joshua broke into tears during his post-fight press conference following his defeat to Oleksandr Usyk. pic.twitter.com/oJAuJzu9TF— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 21, 2022
Напомним, что раньше мы
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