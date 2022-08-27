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Холифилд прокомментировал возможный поединок Усик – Фьюри

Бокс
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Холифилд прокомментировал возможный поединок Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Легенда супертяжелого веса Эвандер Холифилд высказал свое мнение об организации поединка между украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и британским чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (32-0-1; 2 КО). Его слова цитирует BoxingSocial:

"Усик – талантливый боец, и в боксе главное – боксировать. У более мелких парней быстрее руки, они получше двигаются. Усик – хороший боец. Когда ты хороший боец, у тебя более высокие шансы, чем у мощного панчера.

Фьюри доказал, что он способен сражаться и на ближней и на дальней дистанции. Имеет опыт. Я думаю, что это будет сложный поединок, но кто его знает. Усик – хороший боксер, и тебе нужно внести коррективы, чтобы сразиться с ним. Пожалуй, это будет сложное и очень хорошее сражение" – сказал он.

Напомним, что свой последний поединок Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) раздельным решением судей.

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В статье: Эвандер Холифилд Александр Усик Тайсон Фьюри
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