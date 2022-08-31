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Тайсон Фьюри готовится к бою с Александром Усиком

Бокс
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Чемпион WBC все же проведет бой?

Тайсон Фьюри готовится к бою с Александром Усиком

фото - boxingscene.com

Новина українською

Обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) готов провести бой с чемпионом мира WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО). Об этом журналистам заявил анонимный источник, близкий к британскому боксеру.

Сообщается, что Тайсон уже приступил к подготовке к бою.

"Тайсон тренируется очень упорно. Он в боевом настроении и абсолютно сосредоточен на Усике. Сразу после завершения боя Усик – Джошуа он отправился в зал, где бегает на дорожке и спаррингует".

Фьюри хочет быть в самой лучшей форме в своей жизни. Он готовится выступить в начале 2023 года. Сейчас он вроде бы одержим, и завершение карьеры – это последнее, о чем думает Тайсон. На тренировках Фьюри наиболее счастлив, и сейчас он работает постоянно», – заявил инсайдер.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Sport.ua

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