Тайсон Фьюри готовится к бою с Александром Усиком

Обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) готов провести бой с чемпионом мира WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО). Об этом журналистам заявил анонимный источник, близкий к британскому боксеру.

Сообщается, что Тайсон уже приступил к подготовке к бою.

"Тайсон тренируется очень упорно. Он в боевом настроении и абсолютно сосредоточен на Усике. Сразу после завершения боя Усик – Джошуа он отправился в зал, где бегает на дорожке и спаррингует".

Фьюри хочет быть в самой лучшей форме в своей жизни. Он готовится выступить в начале 2023 года. Сейчас он вроде бы одержим, и завершение карьеры – это последнее, о чем думает Тайсон. На тренировках Фьюри наиболее счастлив, и сейчас он работает постоянно», – заявил инсайдер.