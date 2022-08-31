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Тайсон Фьюри готовится к бою с Александром Усиком
Чемпион WBC все же проведет бой?
фото - boxingscene.com
Обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) готов провести бой с чемпионом мира WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО). Об этом журналистам заявил анонимный источник, близкий к британскому боксеру.
Сообщается, что Тайсон уже приступил к подготовке к бою.
"Тайсон тренируется очень упорно. Он в боевом настроении и абсолютно сосредоточен на Усике. Сразу после завершения боя Усик – Джошуа он отправился в зал, где бегает на дорожке и спаррингует".
Фьюри хочет быть в самой лучшей форме в своей жизни. Он готовится выступить в начале 2023 года. Сейчас он вроде бы одержим, и завершение карьеры – это последнее, о чем думает Тайсон. На тренировках Фьюри наиболее счастлив, и сейчас он работает постоянно», – заявил инсайдер.
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