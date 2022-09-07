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Эдди Хирн: Джошуа готов сразиться с Фьюри в декабре

Бокс
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Британец готов к бою

Эдди Хирн: Джошуа готов сразиться с Фьюри в декабре

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Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн оценил шансы на проведение боя между Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Слова Хирна в своем Twitter приводит журналист Майкл Бенсон.

"Я не хочу слишком волновать людей, потому что у меня есть сомнения, но Эй Джей готов сразиться с ним в декабре ... Мы готовы, давайте сделаем это. Я не вижу никаких проблем, которые нельзя было бы решить. Если они действительно хотят этого, то должны прекратить борьбу.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
XSport.ua

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