Эдди Хирн: Джошуа готов сразиться с Фьюри в декабре

Президент Matchroom Boxing Эдди Хирн оценил шансы на проведение боя между Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (32-0-1, 23 КО).

Слова Хирна в своем Twitter приводит журналист Майкл Бенсон.

"Я не хочу слишком волновать людей, потому что у меня есть сомнения, но Эй Джей готов сразиться с ним в декабре ... Мы готовы, давайте сделаем это. Я не вижу никаких проблем, которые нельзя было бы решить. Если они действительно хотят этого, то должны прекратить борьбу.