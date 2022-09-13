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Тренер Головкина поделился ожиданиями от боя с Канело

Бокс
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Конечно же он уверен в своем бойце

Тренер Головкина поделился ожиданиями от боя с Канело

Новина українською

Тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина Джонатан Бэнкс предположил, что третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом будет проходить по другому сценарию по сравнению с прошлыми поединками.

"Мне не пришлось изучать много информации, потому что я видел их на ринге много раз. Никто не изучает Головкина, потому что они видели его за эти годы бесчисленное количество раз. Поэтому мне не нужно смотреть на первые два боя, чтобы понять наши действия на третий поединок.

Я думаю, бой будет проходить совершенно иначе, чем в прошлые разы. Боксёры действительно разные, они поменялись. Канело утвердился в боксе благодаря тем двум боям как мегаударник. Он не был известен ни как панчер, ни как боксёр, который часто меняет дивизионы, но теперь он больше тяжеловес.

СМИ уделяют слишком много внимания возрасту Головкина. Некоторые люди считают, что, как только ты достигаешь определённого возраста, нужно уходить на пенсию. Кто-то может выступать до старости, кто-то нет, но Головкин по-прежнему выглядит отлично", — цитирует Бэнкса BoxingScene.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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