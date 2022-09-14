Сауль Альварес рассказал о настрое на бой с Головкиным

Мексиканский боксёр Сауль Канело Альварес рассказал о настрое перед поединком с казахстанцем Геннадием Головкиным на фоне поражения в своём последнем бою от Дмитрия Бивола.

"Это то, что есть. Как я уже говорил, в спорте ты всегда можешь проиграть. Нужно идти вперёд, двигаться дальше, теперь передо мной Головкин. Опасный и хороший боец. Я подхожу к этому бою с холодной головой. Когда вы выигрываете, всегда есть место счастью и празднику, но в случае поражения нужно принять это, чтобы продолжить движение вперёд", — приводит слова Канело BoxingScene.

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоится вечер бокса, в главном поединке которого встретятся Геннадий Головкин и Сауль Альварес.