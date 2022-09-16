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Головкин: Канело ведет себя смешно

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По мнению Геннадия, Сауль недостойно себя ведет

Головкин: Канело ведет себя смешно

Новина українською

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин высказался о поведении мексиканца Сауля "Канело" Альвареса перед третьим боем.

"Личное ли для меня это противостояние? Нет, для меня это очередной бой. Я уже завершил боксёрскую карьеру. Мы все знали, что этот бой будет, хоть и ждали очень долго. Но ничего персонального здесь абсолютно нет. Это уже просто бизнес, шоу.

Смешно ли мне слушать высказывания Канело перед боем? Если честно, смешно не то, что он говорит… В общем, смешно то, как он ведёт себя. Если ты представитель этого вида спорта, то уже веди себя более-менее достойно. На мой взгляд, человек не ведёт себя так, когда он уже действительно "большой". А все эти мелочи, вся эта грязь – просто неприятно. Если сказать по-мужски, то это недостойно. Всё, что он говорит, мол, нокаутирую, закончу с его карьерой, – он просто пытается набить себе экстрабонусы. Но мы же все понимаем, что это не столько смешно, сколько где-то подло", – сказал Головкин в интервью на YouTube-канале Sport Alemi.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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