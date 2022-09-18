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Альварес – Головкин: Статистика поединка

Бокс
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Кто же был точнее

Альварес – Головкин: Статистика поединка

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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18 сентября в Лас-Вегасе (США) на Т-Mobile Arena состоялся поединок между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом (58-2-2; 39 КО) и чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (42-2-1; 37 КО).

Альварес победил единогласным решением судей

Комментарий Альвареса

Комментарий Головкина

Вашему вниманию статистика ударов:

Альварес – Головкин: Статистика поединка - изображение 1

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес
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