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Пакьяо подписал контракт на выставочный бой
Похоже, что победитель уже известен
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 43-летний Мэнни Пакьяо подписал контракт на выставочный бой с французским боксёром Джабером Зайани.
По данным газеты Manila Times, контракты на выставочный бой были официально подписаны в начале прошлой недели в доме Пакьяо в Макати Сити.
Поединок будет проходить в течение восьми раундов в восьмиунциевых перчатках в феврале на стадионе "Кинг Фахд" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Напомним, 43-летний Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры в 2021 году после поражения в поединке с кубинцем Йорденисом Угасом за титул WBC.
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